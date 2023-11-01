Бавария сенсационно проигрывает в Кубке Германии команде из третьей Бундеслиги

В 1/16 финала Кубка Германии Бавария Мюнхен отправилась в гостевой матч против команды из Бундеслиги 3 - Саарбрюкен.

Мюнхенская команда быстро открыла счет. На 16-й минуте Томас Мюллер отметился голом. Бавария владела мячом гораздо больше, но не смогла удвоить преимущество. А вот хозяева Саарбрюкена в компенсированное время сравняли счет. Патрик Зонтгаймер забил гол, и команды ушли на перерыв при ничейном счете.

После перерыва Бавария Мюнхен доминировала на футбольном поле. Мюнхенцы нанесли 13 ударов в сторону ворот и восемь в створ ворот. Однако хозяева удерживали оборону и не пропускали. И на 90+6 минуте забили гол и сенсационно победили со счетом 2:1.

Кубок Германии. 1/16 финала

Саарбрюкен - Бавария Мюнхен - 2:1

Голы: 0:1 - 16 Мюллер, 1:1 - 45+1 Зонтгаймер, 2:1 - 90+6 Гаус