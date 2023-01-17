"Вулверхэмптон" купил полузащитника ПСЖ

Пресс-служба "Вулверхэмптона" на официальном сайте объявила о переходе испанского полузащитника “Пари Сен-Жермен” Пабло Сарабии.

Сумма трансфера составила пять миллионов евро. Футболист заключил с английским клубом контракт до лета 2025 года.

30-летний Сарабия выступал за ПСЖ с 2019 года, провел за клуб 98 матчей, забил 22 гола и отдал 12 результативных передач. Также играл за “Реал Мадрид Кастилью”, “Хетафе”, “Севилью” и “Спортинг”. За сборную Испании сыграл 26 матчей и забил девять мячей. 2-кратный чемпион Франции, 2-кратный обладатель Кубка Франции, обладатель Кубка французской лиги, 3-кратный обладатель Суперкубка Франции.

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