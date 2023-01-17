"Брайтон" Де Дзерби хочет купить двух украинцев

“Брайтон”, который возглавляет Роберто Де Дзерби, проявляет интерес к игрокам “Шахтера” защитнику Николаю Матвиенко и полузащитнику Артему Бондаренко, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением украинцев в зимнее трансферное окно. Трансферы могут состояться в том случае, если “Брайтон” покинут защитник Леви Колвилл и полузащитник Мойзес Кайседо.

В нынешнем сезоне 22-летний Бондаренко провел за “Шахтер" 18 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. На счету 26-летнего Матвиенко 19 матчей без результативных действий.

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