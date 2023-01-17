"Челси" завершает трансфер звездного хавбека ПСВ

“Челси” договорился о личном контракте с атакующим полузащитником ПСВ Нони Мадуэке.

Как пишет Никола Скира, сумма трансфера составит 30 миллионов евро.

Напомним, что английский футболист играет в Нидерландах с 2018 года.

За это время он провел в составе ПСВ 45 матчей и забил 10 голов. В текущем сезоне на счету 20-летнего игрока четыре игры и один мяч.