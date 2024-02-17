Всего 6 секунд. Забит самый быстрый гол в истории Бундеслиги (видео)

В субботу, 17 февраля, Ред Булл Зальцбург приехал в гости к Блау Вайс-Линцу в рамках австрийской Бундеслиги. И этот матч вошел в историю турнира.

Петар Радков вывел гостей вперед уже на 6-й секунде встречи, забив курьезный гол. Серб воспользовался ошибкой голкипера хозяев и отправил мяч в стеку. Это является самым быстрым голом в истории австрийской Бундеслиги.

🏟️ Blau Weiss Linz - RB Salzburg

👤 Petar Ratkov

🎯 6 secondes pic.twitter.com/Cn9xIe1XLS — RMC Sport (@RMCsport) February 17, 2024

Сам матч закончился вничью 1:1. Действующим чемпионом Австрии является Зальцбург. Команда концерна Ред Булл выигрывала национальный чемпионат 14 лет подряд.

Лидируют Быки и в текущем сезоне, опережая Штурм на три очка. Но команда из Граца сыграла на одну встречу меньше.