Все расклады. Сегодня состоится жеребьевка нового розыгрыша Лиги наций УЕФА
Новости футбола Сегодня, 04:05
Все расклады. Сегодня состоится жеребьевка нового розыгрыша Лиги наций УЕФА
Сегодня, 8 февраля, в Париже состоится жеребьевка нового розыгрыша Лиги наций УЕФА. Церемония стартует в 18:00 по центральноевропейскому времени.
Напомним, в Лиге наций играют все сборные, которые являются членами УЕФА. Они поделены на 4 лиги, исходя из результатов предыдущего розыгрыша. Корзины жеребьевки по каждой из лиг выглядят следующим образом:
Лига А
- Корзина 1: Испания, Хорватия, Италия, Нидерланды
- Корзина 2: Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия
- Корзина 3: Швейцария, Германия, Польша, Франция
- Корзина 4: Израиль, Сербия, Шотландия, Босния и Герцеговина
Лига В
- Корзина 1: Австрия, Чехия, Англия, Уэльс
- Корзина 2: Финляндия, Украина, Исландия, Норвегия
- Корзина 3: Словения, Ирландия, Албания, Черногория
- Корзина 4: Грузия, Греция, Турция, Казахстан
Лига С
- Корзина 1: Румыния, Швеция, Армения, Люксембург
- Корзина 2: Азербайджан, Косово, Болгария, Фареры
- Корзина 3: Северная Македония, Словакия, Северная Ирландия, Кипр
- Корзина 4: Беларусь, Литва/Гибралтар, Эстония, Латвия
Лига D
- Корзина 1: Литва/Гибралтар
- Корзина 2: Мальта, Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн
Действующим чемпионом Лиги наций является сборная Испании, которая в финале обыграла Хорватию.
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