Все расклады. Сегодня состоится жеребьевка нового розыгрыша Лиги наций УЕФА

Сегодня, 8 февраля, в Париже состоится жеребьевка нового розыгрыша Лиги наций УЕФА. Церемония стартует в 18:00 по центральноевропейскому времени.

Напомним, в Лиге наций играют все сборные, которые являются членами УЕФА. Они поделены на 4 лиги, исходя из результатов предыдущего розыгрыша. Корзины жеребьевки по каждой из лиг выглядят следующим образом:

Лига А

Корзина 1: Испания, Хорватия, Италия, Нидерланды

Корзина 2: Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия

Корзина 3: Швейцария, Германия, Польша, Франция

Корзина 4: Израиль, Сербия, Шотландия, Босния и Герцеговина

Лига В

Корзина 1: Австрия, Чехия, Англия, Уэльс

Корзина 2: Финляндия, Украина, Исландия, Норвегия

Корзина 3: Словения, Ирландия, Албания, Черногория

Корзина 4: Грузия, Греция, Турция, Казахстан

Лига С

Корзина 1: Румыния, Швеция, Армения, Люксембург

Корзина 2: Азербайджан, Косово, Болгария, Фареры

Корзина 3: Северная Македония, Словакия, Северная Ирландия, Кипр

Корзина 4: Беларусь, Литва/Гибралтар, Эстония, Латвия

Лига D

Корзина 1: Литва/Гибралтар

Корзина 2: Мальта, Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн

Действующим чемпионом Лиги наций является сборная Испании, которая в финале обыграла Хорватию.