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Все расклады. Сегодня состоится жеребьевка нового розыгрыша Лиги наций УЕФА

Новости футбола Сегодня, 04:05
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Все расклады. Сегодня состоится жеребьевка нового розыгрыша Лиги наций УЕФА Все расклады. Сегодня состоится жеребьевка нового розыгрыша Лиги наций УЕФА

Сегодня, 8 февраля, в Париже состоится жеребьевка нового розыгрыша Лиги наций УЕФА. Церемония стартует в 18:00 по центральноевропейскому времени.

Напомним, в Лиге наций играют все сборные, которые являются членами УЕФА. Они поделены на 4 лиги, исходя из результатов предыдущего розыгрыша. Корзины жеребьевки по каждой из лиг выглядят следующим образом:

Лига А

  • Корзина 1: Испания, Хорватия, Италия, Нидерланды
  • Корзина 2: Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия
  • Корзина 3: Швейцария, Германия, Польша, Франция
  • Корзина 4: Израиль, Сербия, Шотландия, Босния и Герцеговина

Лига В

  • Корзина 1: Австрия, Чехия, Англия, Уэльс
  • Корзина 2: Финляндия, Украина, Исландия, Норвегия
  • Корзина 3: Словения, Ирландия, Албания, Черногория
  • Корзина 4: Грузия, Греция, Турция, Казахстан

Лига С

  • Корзина 1: Румыния, Швеция, Армения, Люксембург
  • Корзина 2: Азербайджан, Косово, Болгария, Фареры
  • Корзина 3: Северная Македония, Словакия, Северная Ирландия, Кипр
  • Корзина 4: Беларусь, Литва/Гибралтар, Эстония, Латвия

Лига D

  • Корзина 1: Литва/Гибралтар
  • Корзина 2: Мальта, Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн

Действующим чемпионом Лиги наций является сборная Испании, которая в финале обыграла Хорватию.

Связанные команды и лиги
Лига наций УЕФА. Лига A Лига наций УЕФА. Лига B Лига наций УЕФА. Лига C Лига наций УЕФА. Лига D
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