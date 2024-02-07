"Все было в презервативах". Майка Ричардс вспомнил бурный сексуальный опыт во время Олимпиады-2012

Бывший футболист Манчестер Сити и сборной Англии Майка Ричард вспомнил о бурном сексуальном опыте во время Олимпийских игр-2012.

Ричардс принял участие в Олимпиаде в составе сборной Великобритании. По словам бывшего защитника, спортсмены вели очень бурный сексуальный образ жизни в Олимпийской деревне.

«Там было абсолютно все, у нас там был Макдональдс, китайская столовая, где есть все, что хочешь, это бесплатно. Это то, что я представляю о студенческой жизни: когда находишься в общежитии и делишь комнату с другом. Я жил с Дэниелем Старриджем.

Мы кутили до трех-четырех часов ночи. После тренировок мы возвращались в деревню и фестивалили до 4 утра. У вас разные кампусы, сборная Великобритании в одном блоке, Бразилия, Франция, все эти страны жидли там. Там была огромная комната, полная презервативов!

Это было похоже на пропаганду безопасного секса. Честно говоря, я был в полном восторге. Я был немного стройнее, немного подтянутее и поджарее, чем сейчас. Это было лето, я ходил с голым торсом по Олимпийской деревне. Это была большая вечеринка всех стран. Там собраны самые разные спортсмены, самые разные экземпляры", - рассказал Ричардс.