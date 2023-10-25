Впервые в истории. Милан сыграет против ПСЖ без единого итальянца в стартовом составе
Новости футбола 25 окт 2023, 15:05
Впервые в истории. Милан сыграет против ПСЖ без единого итальянца в стартовом составе
25 октября состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов в группе F между клубами ПСЖ и Милан.
Поединок пройдет на стадионе Парк-де-Пренс в Париже.
Время начала встречи - 21:00.
Милан впервые в истории сыграет без единого итальянца в стартовом составе.
Стартовые составы на матч ПСЖ - Милан:
ПСЖ: Доннарумма – Л. Эрнандес, Шкриниар, Маркиньос, Хакими – Витинья, Угарте, Заир-Эмри – Мбаппе, Коло-Муани, Дембеле.
Запасные: Летелье, Тенас, Ф. Руис, Рамуш, Перейра, Ли Кан Ин, Мукиеле, Солер, Баркола.
«Милан»: Меньян – Т. Эрнандес, Томори, Тиав, Калулу – Рейндерс, Крунич, Муса – Леау, Жиру, Пулишич.
Запасные: Нава, Миранте, Калабрия, Адли, Йович, Кьер, Побега, Флоренци, Траоре, Бартезаги.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 16:13 Промах серба. Аль-Хиляль с голами Милинковича-Савича и Митровича обыграл Аль-Ахли
Новости футбола Сегодня, 16:00 Премьер-лига Южной Африки: таблица, матчи и результаты десятого тура
Новости бокса Сегодня, 15:29 Состоялась церемония взвешивания между Фьюри и Нганну
Новости тенниса Сегодня, 14:57 Определены полуфинальные пары на турнире WTA Elite Trophy 2023
Новости футбола Сегодня, 14:40 ВИДЕО. За 45 минут оформил хет-трик. Определен лучший игрок 3-го тура Лиги чемпионов
Новости хоккея Сегодня, 14:20 НХЛ отстранила хоккеиста на 41 матч
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:13 Промах серба. Аль-Хиляль с голами Милинковича-Савича и Митровича обыграл Аль-Ахли Новости футбола Сегодня, 16:00 Премьер-лига Южной Африки: таблица, матчи и результаты десятого тура Новости бокса Сегодня, 15:29 Состоялась церемония взвешивания между Фьюри и Нганну Новости тенниса Сегодня, 14:57 Определены полуфинальные пары на турнире WTA Elite Trophy 2023 Новости футбола Сегодня, 14:40 ВИДЕО. За 45 минут оформил хет-трик. Определен лучший игрок 3-го тура Лиги чемпионов Новости хоккея Сегодня, 14:20 НХЛ отстранила хоккеиста на 41 матч Новости футбола Сегодня, 13:47 Английская премьер-лига 2023-24: таблица, матчи и результаты десятого тура Новости футбола Сегодня, 13:10 Нкунку может скоро присоединиться к составу Челси Новости футбола Сегодня, 12:48 Ливерпуль также проявил интерес к нападающему Наполи Новости бокса Сегодня, 12:10 Бывший чемпион мира уверен, что Фьюри нокаутирует Нганну
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Челси — Брентфорд 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Бавария — Дармштадт 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Вердер — Унион Берлин 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Борнмут — Бернли 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Халл Сити — Престон 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Арсенал — Шеффилд Юнайтед 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Барселона — Реал Мадрид 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Лейпциг — Кельн 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ньюкасл 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Ювентус — Верона 28 октября 2023 года