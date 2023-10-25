Впервые в истории. Милан сыграет против ПСЖ без единого итальянца в стартовом составе

25 октября состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов в группе F между клубами ПСЖ и Милан.

Поединок пройдет на стадионе Парк-де-Пренс в Париже.

Время начала встречи - 21:00.

Милан впервые в истории сыграет без единого итальянца в стартовом составе.

Стартовые составы на матч ПСЖ - Милан:

ПСЖ: Доннарумма – Л. Эрнандес, Шкриниар, Маркиньос, Хакими – Витинья, Угарте, Заир-Эмри – Мбаппе, Коло-Муани, Дембеле.

Запасные: Летелье, Тенас, Ф. Руис, Рамуш, Перейра, Ли Кан Ин, Мукиеле, Солер, Баркола.

«Милан»: Меньян – Т. Эрнандес, Томори, Тиав, Калулу – Рейндерс, Крунич, Муса – Леау, Жиру, Пулишич.

Запасные: Нава, Миранте, Калабрия, Адли, Йович, Кьер, Побега, Флоренци, Траоре, Бартезаги.