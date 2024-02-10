Впервые с 2000 года. Южная Африка выиграла матч за третье место на Кубке Африки

За день до финала Кубка африканских наций в матче за третье место встречались Южная Африка и ДР Конго.

Основное время не подарило много событий: игроки ДР Конго были ближе к победе, однако на две команды зрители не увидели ни одного гола. После 90 минут игры по регламенту команды сразу переходили к серии пенальти без овертайма.

Лучше пробивать удары с 11 метров получилось у Южной Африки. “Бафана-Бафана” не реализовала первый удар, однако забила шесть следующих. У ДР Конго было два промаха.

Для Южной Африки это самое высокое достижение с 2000 года, когда команда пришла к финишу также третьей.

Напомним, что в финале Кубка африканских наций 2023 встретятся Нигерия и Кот-д'Ивуар. Матч начнется в 21:00 СЕТ. Ранее мы рассказывали, что свой прогноз на финал сделали фанаты в социальных сетях.

Южная Африка - ДР Конго 0:0 (по пенальти 6:5)