"Ворскла" с позором вылетела из Лиги Конференций

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лига Конференций УЕФА украинская “Ворскла” на выезде проиграла грузинскому клубу “Дила” со счетом 1:3. Матч состоялся в городе Гори (Грузия) на стадионе “Тенгиз Бурджанадзе”.

В концовке первого тайма счет открыл Отар Парулава. В середине второго тайма преимущество грузинского клуба увеличил Николай Ковталюк. На 74-й минуте разрыв в счете сократил Руслан Степанюк. В конце матча решающий гол забил Тьерри Гэйл.

В первом матче “Ворскла” выиграла со счетом 2:1. Таким образом, украинский клуб проиграл по сумме двух матчей и завершил выступления на турнире.

“Дила” (Грузия) – “Ворскла” (Украина) - 3:1 (1:0, 2:1) - первый матч – 1:2

Голы: Парулава, 44 - 1:0, Ковталюк, 71 - 2:0, Степанюк, 74 - 2:1, Гейл, 86 – 3:1

Желтые карточки: Тевзадзе, 62, Чикашуа, 72 – Павлюк, 10, Сантана, 58

“Дила”: Кучеренко – Вандерсон, Тевзадзе, Дзоценидзе, Читеишвили – Парулава (Сардалишвили, 62), Сантос, Жеан Виктор – Гейл (Гаприндашвили, 90+1), Ковталюк, Гомис (Кухианидзе, 76).

“Ворскла”: Исенко – Крупский (Нестеренко, 56), Сантана, Чеснаков (Хрипчук, 73), Пердута – Кане, Скляр, Павлюк, Фелипе (Бацула, 35) – Степанюк, Юрченко (Челядин, 73).