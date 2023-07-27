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"Ворскла" на 93-й минуте вырвала победу в матче Лиги Конференций

Новости футбола Сегодня, 16:19
"Ворскла" на 93-й минуте вырвала победу в матче Лиги Конференций Фото: инстаграм "Ворсклы"/Автор неизвестен

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Конференций полтавская “Ворскла” добилась победы над грузинским клубом “Дила” со счетом 2:1. Матч состоялся в городе Тыхы (Польша) на городском стадионе.

На 57-й минуте счет открыл Николай Ковталюк. На 73-й минуте счет сравнял Фелипе Родригес, которому ассистировал Руслан Степанюк. Победу украинскому клубу принес Ибрахима Коне, который забил гол на третьей компенсированной минуте.

Ответный матч “Дила” - “Ворскла” состоится 3 августа в городе Дила (Грузия).

“Ворскла” (Полтава, Украина) – “Дила” (Дила, Грузия) – 2:1 (0:0)
Голы: Ковталюк, 57 - 0:1, Родригес, 73 - 1:1, Кане, 90+3 – 2:1

“Ворскла”: Исенко, Крупский, Де Сантана (Хрипчук, 83), Чеснаков, Пердута, Кане, Юрченко (Нестеренко, 74), Павлюк, Фелипе, Челядин (Скляр, 74), Степанюк.

“Дила”: Кучеренко, Вандерсон, Тевзадзе, Дзоценидзе, Читеишвили, Парулава (Сардалишвили, 69), Сантос, Жеан Виктор (Андроникашвили, 69), Гейл (Мзвакали, 74), Ковталюк, Гомис (Кухианидзе, 80).

Желтые карточки: Чеснаков (34), Фелипе (39), Павлюк (90+5) – Тевзадзе (56), Ковталюк (90+5).

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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