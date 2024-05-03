Впервые за 31 год. Игроку Никс покорилось уникальное достижение

В ночь на 3 мая, прошел шестой матч плей-офф НБА между Филадельфия Сикерс и Никс. Нью-Йорк выиграл со счетом 118:115.

В этом матче баскетболист Джейлен Брансон стал самым результативным на площадке. Он набрал 41 очко, три подбора и 12 передач. Что важно и исторически, он стал первым с 1993 года игроком, которому удалось набрать 39+ очков в четырех матчах плей-офф подряд - последний раз это удавалось Майклу Джордану. Напомним, что в третьем матче Брансон набрал 39 очков, четвертом - 47, пятом - 40.

Никс прошли в следующий раунд плей-офф НБА, где сыграют против Индианы. Первый матч состоится в ночь на 7 мая.

К слову, ночью Индиана Пэйсерс очень уверенно обыграла Милуоки 120:98 в шестом матче серии первого раунда плей-офф. В итоге Индиана выиграла серию со счетом 4:2. Тем самым Пэйсерс оформили свою первую победу в серии плей-офф аж за 30 лет последних лет. Тогда, в мае 1994 года, Индиана в первом раунде плей-офф обыграла Орландо 3:0.