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"Вольфсбург" объявил о переходе опытного полузащитника сборной Хорватии

Новости футбола Сегодня, 12:53
"Вольфсбург" объявил о переходе опытного полузащитника сборной Хорватии Фото: сайт "Вольфсбурга"/Автор неизвестен

Пресс-служба “Вольфсбурга” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника “Ренна” и сборной Хорватии Ловро Майера.

Немецкий клуб заплатил за футболиста 30 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на пять миллионов евро за счет бонусов. Хорват подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

25-летний Майер выступал за “Ренн” с 2021 года. Он перешел во французский клуб из хорватского клуба “Динамо” Загреб. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Всего футболист провел за “Ренн” 79 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал 16 результативных передач. Ранее он также играл за хорватский клуб “Локомотива”. Майер три раза становился чемпионом Хорватии в сезонах-2018–19, 2019–20, 2020–21, выиграл Кубок Хорватии в сезоне-2020–21, а также Суперкубок Хорватии в 2019 году.

Майер с 2017 года выступает за сборную Хорватии. Всего он провел за хорватскую национальную команду 22 матча, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. В 2022 году он стал бронзовым призером чемпионата мира в Катаре.

Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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