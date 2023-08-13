"Вольфсбург" купил защитника сборной Дании за 13 млн евро

Пресс-служба "Вольфсбурга" на официальном сайте объявила о переходе защитника бергамской “Аталанты” и сборной Дании Йоакима Меле.

Немецкий клуб заплатил за футболиста 13 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться за счет бонусов. Датчанин подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2027 года.

26-летний Меле выступал за “Аталанту” с января 2021 года. Он перешел в итальянский клуб из бельгийского “Гента”. Сумма трансфера составила 13 миллионов 700 тысяч евро. Всего он провел за клуб из Бергамо 96 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Ранее он также играл за датский “Ольборг”. Единственный трофей в своей карьере Меле завоевал в период выступлений за “Генк”. В сезоне-2018/2019 он стал чемпионом Бельгии.

Меле с 2020 года играет за сборную Дании. Всего он провел за датскую национальную команду 37 матчей, забил девять голов и отдал шесть результативных передач, а также получил одну желтую карточку.

В прошлом сезоне “Вольфсбург” финишировал на восьмом месте в Бундеслиге и не сумел завоевать право сыграть в еврокубках в сезоне-2023/2024.