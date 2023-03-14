Владельцы ПСЖ собираются купить испанский клуб

Владельцы ПСЖ, компания Qatar Sports Investments, собирается приобрести испанский клуб “Малага”, сообщает El Partidazo de COPE.

По сведениям источника, катарские инвесторы уже начали переговоры по поводу покупки клуба. Ожидается, что он купят контрольный пакет акций в размере 51 процента.

Нынешним владельцем клуба с 2010 года является катарец Абдулла Аль Тани. Под его руководством клуб доходил до четвертьфинала Лиги чемпионов, но затем инвестиции в команду прекратились. В данный момент “Малага” занимает 20-е место в Сегунде.

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