Футболиста ПСЖ заметили в клубе перед матчем Лиги чемпионов
Новости футбола Сегодня, 04:51
Футболиста ПСЖ заметили в клубе перед матчем Лиги чемпионов
Неназванный футболист ПСЖ нарушил режим перед ответной игрой 1/8 финала Лиги чемпионов с “Баварией”.
По данным источника, за два дня до матча игрока стартового состава заметили в ночном клубе, где он отдыхал до шести часов утра.
Ответная игра состоялась 9 марта и завершилась победой немецкого клуба со счетом 2:0.
В первой игре французы уступили на своем поле 0:1.
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