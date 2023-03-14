Футболиста ПСЖ заметили в клубе перед матчем Лиги чемпионов

Неназванный футболист ПСЖ нарушил режим перед ответной игрой 1/8 финала Лиги чемпионов с “Баварией”.

По данным источника, за два дня до матча игрока стартового состава заметили в ночном клубе, где он отдыхал до шести часов утра.

Ответная игра состоялась 9 марта и завершилась победой немецкого клуба со счетом 2:0.

В первой игре французы уступили на своем поле 0:1.