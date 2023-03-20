Вице-капитан "Барселоны" высказался о возможном возвращении Месси

Вице-капитан “Барселоны” Серджи Роберто заявил, что он был бы рад возвращению в команду нападающего Лионеля Месси, который выступает за “Пари Сен-Жермен”.

“Мы примем Лео в ”Барселоне" с распростертыми объятиями. Кто не будет готов к его возвращению? Впрочем, нам не стоит говорить много об этом. Решения в клубе принимают президент, тренер и другие руководители. Впрочем, мы, игроки, ждем его уже сейчас", - приводит слова Роберто Mundo Deportivo.

Напомним, что контракт Месси с ПСЖ истекает летом 2023 года. Таким образом, он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 32 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

Не пропустите: Провал ПСЖ, успех "Монако", победа "Марселя": результаты 28-го тура Лиги 1.