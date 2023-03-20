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Провал ПСЖ, успех "Монако", победа "Марселя": результаты 28-го тура Лиги 1

Новости футбола Сегодня, 05:30
Фото: твиттер "Марселя"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Марселя"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 28-го тура чемпионата Франции. ПСЖ неожиданно проиграл “Ренну”, “Монако” одолел “Аяччо".

ПСЖ – “Ренн” - 0:2 (0:1)
Голы: Токо-Экамби, 45 - 0:1, Калимуэндо, 48 - 0:2

“Аяччо” – “Монако” - 0:2 (0:1)
Голы: Бен-Йеддер, 27 - 0:1, Диатта, 84 - 0:2

“Ницца” – “Лорьян” - 1:1 (0:1)
Голы: Меите, 30 - 0:1, Лаборд, 77 - 1:1

“Страсбур” – “Осер” - 2:0 (1:0)
Голы: Ньямси, 5 - 1:0, Диалло, 85 - 2:0

“Монпелье” – “Клермон” - 2:1 (0:1)
Голы: Кауи, 32 - 0:1, Ваи, 61 - 1:1, Ваи, 72 - 2:1

“Труа” – “Брест” - 2:2 (2:1)
Голы: Ле-Мелу, 30 - 0:1, Рипар, 34 - 1:1, Рони Лопеш, 38 - 2:1, Дель Кастийо, 74 (с пенальти) - 2:2

“Лион” – “Нант” - 1:1 (1:1)
Голы: Лукеба, 2 (автогол) - 0:1, Ляказетт, 24 - 1:1

“Тулуза” – “Лилль” - 0:2 (0:0)
Голы: Алессандро, 85 - 0:1, Байо, 90 - 0:2

“Ланс” – “Анжер” - 3:0 (2:0)
Голы: Фофана, 26 - 1:0, Опенда, 30 - 2:0, Опенда, 46 - 3:0

“Реймс” – “Марсель” - 1:2 (1:2)
Голы: Балогун, 13 - 1:0, Санчес, 16 - 1:1, Санчес, 29 - 1:2

Положение команд: ПСЖ - 66, "Марсель" - 59, "Ланс" - 57, "Монако" - 54, "Ренн" - 50, "Лилль" - 49, "Ницца", "Лорьян" - 44, "Реймс" - 43, "Лион" - 41, "Монпелье" - 36, "Тулуза" - 35, "Клермон" - 34, "Нант" - 30, "Страсбур" - 26, "Брест" - 24, "Осер" - 23, "Труа", "Аяччо" - 21, "Анжер" - 10.

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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