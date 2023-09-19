Нашлась вторая жертва, обвинившая четырех игроков молодежной команды Реала

18-летняя девушка обвинила игроков молодежной команды "Реала", которые также были на видео, в сексуальном характере, сообщает AS.

Эта девушка также появилась на видеоролике, который игроки молодёжной команды распространили среди своих партнёров по команде. Высокий суд заявил, что по этому делу возможна вторая жертва. Следственный суд уже взялся за дело и открыл разбирательство после того, как Гражданская гвардия представила отчет о своем расследовании, которое привело к аресту на прошлой неделе трех игроков из Кастильи и Реала.

Согласно новой жалобе, в происшествии возможна вторая жертва. 18-летняя девушка рассказала, что собиралась выступить свидетелем, но когда узнала, что ее тоже зафиксировали на магнитофонной записи, решила подать жалобу.

Новая жертва рассказала, что ее друг сказал ей, что кто-то видел видео, на котором она также появилась с предполагаемыми игроками.

Первое решение суда заключается в том, что четыре мобильных телефона, изъятые Гражданской гвардией у обвиняемых, должны быть возвращены. Также суд хочет допросить двух пострадавших девушек.