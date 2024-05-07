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В это день, пять лет назад, Ливерпуль совершил величайший камбек против Барселоны

Новости футбола Сегодня, 06:54
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
В это день, четыре года назад, Ливерпуль совершил величайший камбек против Барселоны Фото с сайта thenationalnews.com / Автор неизвестен

Ливерпулю осталось провести всего два матча до окончания сезона. Оба поединка пройдут в рамках Премьер-лиги. Также сегодня состоится первый ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, которые мерсисайдцы будут смотреть с экранов своих телевизоров.

Также и пять лет назад в этот день, 7 мая, состоялся первый ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов. Первый финалист определялся на «Энфилде», куда к Ливерпулю приехала Барселона.

Первый матч закончился разгромом англичан со счётом 0:3. Тогда всё сделали уже нынешние игроки Интер Майами. Ассист Хорди Альбы на Луиса Суареса позволил открыть счёт в матче, после уругваец ассистировал на Лионеля Месси, а под конец матча аргентинец оформил дубль и поставил точку в матче.

Ситуация Ливерпуля была достаточно плачевной, но они вступили в бой на родном стадионе.

Мерсисайдцы довольно быстро вышли вперед благодаря голу нынешнего игрока Милана Дивока Ориги после передачи легенды клуба Джордана Хендерсона. Больше голов хозяева в первом тайме забить не смогли.

Но в перерыве Юрген Клопп нашел нужные слова в раздевалке и команда вышла бороться на поле. Через девять минут после свистка о начале второй половины встречи Жоржиньо Вейналдум точно замкнул передачу Трента Александер-Арнольда, а через две минуты оформил дубль с передачи Джердана Шакири. Счет по сумме двух встреч был равный и всё шло к дополнительному времени, но этому помешал всё тот же Ориги. Результативную передачу вновь оформил молодой воспитанник клуба Александер-Арнольд.

Барселона с Месси, Суаресом, Бускетсом, Видалем и другими в составе не смогла ничего этому противопоставить, и англичане выиграли матч и вышли в финал.

Уже через три недели Ливерпуль выйдет на поле против «Метрополитано» в Мадриде, где переиграет Тоттенхэм (2:0) и выиграет Лигу чемпионов.

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