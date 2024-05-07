Пари Сен-Жермен – Боруссия Дортмунд. Ориентировочные составы и последние новости

Уже на этой неделе пройдут ответные матчи полуфинала Лиги чемпионов УЕФА. Первый финалист определится уже сегодня Париже, где местный Пари Сен-Жермен приймет в гостях Боруссию Дортмунд.

Пари Сен-Жермен подходит к этому матчу в качестве чемпиона Франции. Это третье чемпионство парижан кряду и десятое за последние двенадцать лет. Благодаря этому хозяева смогут полностью сконцентрироваться на международном турнире. Единственное о чём еще приходится думать французам так это о финальном поединке за Кубок Франции, который состоится 25 мая. Поэтому парижане до сих пор сохраняют шансы на требл в этом сезоне. На предыдущем этапе ПСЖ выступили недостаточно уверенно как раз на своём поле пропустив три мяча от Барселоны.

У Борусси Дортмунд напрочь, хватает забот кроме Лиги чемпионов. В Бундеслиге они всего на три очка отстают от зоны Лиги чемпионов и надеются пробиться туда в последних двух матчах сезона. Но несмотря на это черно-желтые сумели переиграть явного фаворита пары в Лиге чемпионов на своём поле, хотя всего в один мяч. Единственным шансом порадовать своих фанатов будет выход в финал Лиги чемпионов, поэтому немцы наверняка будут биться со всех сил.

Обе команды подходят к этому матчу с небольшим количеством потерь. У ПСЖ можно отметить отсутствие защитников Лукаса Эрнандеса и Преснеля Кимпембе, который никак не восстановится от травмы. У немцев уже несколько месяцев в лазарете находится Рами Бенсебайни.

Во время пресс-конференции перед матчем главный тренер Пари Сен-Жермен Луис Энрике был в боевом настроении и готовым бороться за путёвку на Уэмбли. Касательно предстоящей игры он сказал:

«Боруссия Дортмунд будет сильно прессинговать, поэтому между линиями будет пространство. Мы хотим найти наших лучших игроков в тех зонах, где они опасны. У нас было время подготовиться как в защите, так и в нападении. Мы стараемся, чтобы все были расслаблены, и прежде всего, наслаждались возможностью сыграть в полуфинале Лиги чемпионов. Завтра будет большой день», - приводит его слова официальный сайт ПСЖ.

После он добавил:

«Я работаю с командой каждый день. Я пытаюсь внедрить идею, а затем игроки должны участвовать в этом процессе. И моя команда отреагировала необычным образом с начала сезона. Тренер — это лидер, который должен вызвать доверие к своим игрокам, а я уверен в своей команде».

Также Энрике отдельно отметил важность атмосферы на стадионе:

«Я думаю, что болельщики завтра будут играть решающую роль. У нас есть абсолютная гарантия, что наши болельщики будут поддерживать нас, как на протяжении всего сезона, так и тогда, когда они нам действительно нужны. Я ожидаю той атмосферы, которую мы все знаем на «Парк де Пренс», и я надеюсь, что завтра вечером мы сможем отпраздновать с ними квалификацию в финал».

В свою очередь главный тренер Борусси Дортмунд Эдин Терзич перед матчем вспоминал встречи этих команд на групповом этапе:

«Мы не удовлетворены игрой здесь, в Париже. План выглядел хорошо, но его реализация не удалась. Нам не хватало смелости во многих областях»

Тогда в сентябре немцы проиграли парижанам на выезде 0:1.

«Мы показали, что против ПСЖ можно играть совершенно по-разному. Прежде всего их можно побеждать интенсивностью. Отчасти успех заключался в том, что мы привнесли на поле такую ​​интенсивность. Если понадобится, мы пробежим еще 20 километров. Мы должны проявить уважение, стойкость, смелость и радость, если хотим достичь чего-то великого».

Для обеих команда этот матч имеет огромное значение, и тренеры наверняка используют своих сильнейших игроков и не будут экспериментировать с составами. КомандаDailysports подготовила для вас информацию с возможными стартовыми составим игроков, по мнению редакции, опираясь на предыдущие решения наставников.

Ориентировочный состав Пари Сен-Жермен

Доннарумма –Мендеш, Беральдо, Маркиньос, Хакими – Руис, Витинья, Заир-Эмери – Барколя, Мбаппе, Дембеле

Ориентировочный состав Боруссии Дортмунд

Кобель – Маатсен, Шлоттербек, Хуммельс, Райерсон – Джан, Забитцер – Адейеми, Брандт, Санчо – Фюллькруг

КомандаDailysports подготовила для вас информацию, где вы можете посмотреть этот матч в вашей стране.