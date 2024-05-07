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Новоиспечённый тренер Ромы лично ведет переговоры и борется за нападающего Ювентуса

Новости футбола Сегодня, 04:48
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
Новоиспечённый тренер Ромы лично ведет переговоры и борется за нападающего Ювентуса Фото с сайта getfootballnewsitaly.com / Автор неизвестен

Контракт Федерико Кьезы с Ювентусом рассчитан до окончания следующего сезона. Руководство клуба уж неоднократно встречалось с агентом итальянца Фали Рамадани в попытках продлить с ним договор до 2028 года. Но пока все попытки безуспешны, ведь клуб надеется заключить договор на новых условиях, где будет сокращена зарплата, но увеличены бонусы. Нападающий в свою очередь требует повышение зарплаты до фиксированных€7-8 млн и плюс надбавки. Таким образом он выйдет на доход уровня Душана Влаховича, сообщаетCorrieredelloSport.

Пока Старая сеньора пытается найти общий язык с агентом игрока и заключить договор на выгодных для всех условиях, с игроком ведет переговоры тренер Ромы Даниэле Де Росси. Согласно сообщениямFootballItalia, новоиспечённый тренер Волков пытается всеми силами уговорить Кьезу переехать в столицу Италии этим летом. Помимо тренера, с ним общаются также и игроки Ромы, в том числе Лоренцо Пеллегрини, Джанлука Манчини и Брайана Кристанте. Но для того, чтобы итальянец перебрался в состав Волков, они должны квалифицироваться в Лигу чемпионов следующего сезона.

Стоит учитывать, что помимо выгодных условий в зарплате, Роме придется отдать Ювенусу за игрока не менее€40 млн, ведь именно во столько оценивается контракт игрока согласно данным статистического порталаTransfermarkt. Учитывая отличные показатели игрока, повышенный интерес со стороны Ромы и желание оставить нападающего в своей команде Бьянконери могут завысить на него цену.

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