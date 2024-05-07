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«Сыграйте против нас». В Сан-Марино затролили Манчестер Юнайтед после поражений от Кристал Пэлас

Новости футбола Сегодня, 06:11
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
«Сыграйте против нас». В Сан-Марино затролили Манчестер Юнайтед после поражений от Кристал Пэлас Фото: сайт Премьер-лиги / Автор неизвестен

Во вчерашнем матче 36-го тура Английской Премьер-лиги Кристал Пэлас на своём поле разгромил Манчестер Юнайтед. Хозяева забили по два гола в каждом из таймов.

Впервые в своей истории Красные дьяволы достигли отметки в тринадцать поражений в сезоне Премьер-лиги. У них вновь отрицательная разница забитых и пропущенных голов (52-55). Они остались на восьмой строчке турнирной таблицы и, хотя еще имеют математические шансы на еврокубки следующего сезона, но могут с ними распрощаться.

Общественность в сети была возмущена такой игрой Манчестер Юнайтед. Многие призывали к немедленному увольнению нынешнего тренера Эрика тен Хага, предлагали ему на замену бывшую легенду команды Уэйна Руни и выдвигали другие предложения для улучшения игры.

Некоторые просто высмеивали игру Красных дьяволов.

Но отдельно стоит отметить комментарий сборной Сан-Марино. Под результатом вчерашнего матча на странице Манчестер Юнайтед в социальной сетиX они добавили комментарий с текстом:

«Привет, сыграйте против нас, пожалуйста».

Последняя победа сборной Сан-Марино была более двадцати лет назад. Тогда они минимально обыграли Лихтенштейн (1:0). Это было 140 матчей назад. За этот период у этой скромной команды всего шесть ничьих, а всё остальное поражения. Стоит отметить, что победа над Лихтенштейном была в товарищеском матче, а на официальном уровне Сан-Марино никогда не побеждала.

Всего за свою историю Сан-Марино провели 202 поединка на различном уровне, и за эти матчи у них одна победа и девять ничьих. Поэтому такой уровень троллинга точно раскрывает текущее положение Манчестер Юнайтед.

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