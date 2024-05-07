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Усик рассказал, как отреагировал на новость о рассечении Фьюри

Новости бокса Сегодня, 04:25
Виталий Чумак эксперт Dailysports Виталий Чумак
Усик рассказал, как отреагировал на новость о рассечении Фьюри ФОТО: Gabriel Kuchta

Британская платформа спортивных телетрансляций DAZN выпустила документальный фильм о бое между украинским чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (21–0, 14 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (34–0–1, 24 КО) из Великобритании.

Представители DAZN пообщались с Усиком и опубликовали видео с интервью украинца. Александр рассказал, как отреагировал на новость о рассечении Фьюри, из-за которого пришлось перенести бой с 17 февраля на 18 мая:

“Пятница – день спаррингов. Я вернулся после спаррингов, Юрий и Сергей сказали мне: ”Послушай, у нас есть проблема". Проблема не у нас, а у всего боксерского мира, потому что у Тайсона рассечение. Я улыбнулся: “Окей, иду работать”, – сказал Усик.

Ранее Турки Аль-Шейх заявил, что реванш между Александром и Тайсоном запланирован на 12 или 13 октября 2024 года.

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