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Мбаппе не скрывает переживаний перед сегодняшним матчем, но верит в свою команду

Новости футбола Сегодня, 07:26
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
Мбаппе не скрывает переживаний перед сегодняшним матчем, но верит в свою команду Фото: twitter.com/PSG_inside / Автор неизвестен

Уже сегодня определится первый финалист Лиги чемпионов текущего сезона. Боруссия Дортмунд отправится в Париж после сенсационной победы дома со счётом 1:0.

Парижане вновь попытают удачу в завоевании этого престижного титула, но для этого им нужно выйти в финал. Впервые завоевать титул Лиги чемпионов ПСЖ мог в 2020 году, но тогда проиграл также немецкому клубу. Им стала Бавария Мюнхен.

Высшее руководство парижского клуба считает этот сезон отличной возможностью наконец-то завоевать столь желанный титул.

Главная звезда Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе не скрывал своих переживаний перед предстоящим матчем. Он вместе с командой должен преломить ход игры и развернуть её в нужную сторону. Он признает, что коллектив сталкивается с давлением, но понимает, что это нормально. Его слова приводит Eurosport:

«Существует большое давление, и это нормально, потому что на кону стоит место в финале Лиги чемпионов, что очень важно.

Особенно, если принять во внимание результаты клуба в турнире. Мы осознаем давление, но команда чрезвычайно спокойна. Мы уверены, что отыграемся с таким счетом и выйдем в финал».

Напомним, что матч между Пари Сен-Жермен и Боруссией Дортмунд состоится уже сегодня. Арбитр матча даст стартовый свисток в 22:00 по среднеевропейскому времени. КомандаDailysports подготовила для вас информацию, где вы можете посмотреть этот матч в вашей стране. Килиан Мбаппе наверняка выйдет на поле в стартовом составе.

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