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Турецкий гранд нацелился на подписание Ройса

Новости футбола Сегодня, 07:13
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Турецкий гранд нацелился на подписание Ройса Турецкий гранд нацелился на подписание Ройса

Несмотря на приличный как для игрока атакующего плана возраст, полузащитник дортмундской Боруссии Марко Ройс и его агент будут иметь серьезную головную боль, так как легендой «шмелей» интересуется множество клубов.

Так, значительные усилия по подписанию игрока, которому 31 мая исполнится 35 лет, согласно Sporx, прикладывает турецкий Бешикташ. Стамбульский клуб уже начал контакты по поводу приглашения Ройса в апреле, а сейчас «орлы» активизировали переговоры и, как сообщается, готовы использовать все возможности, чтобы заполучить Ройса.

Правда, за немца Бешикташу ещё придётся побороться, так как ранее подчеркивалось, что в услугах 34-летнего полузащитника также заинтересован и Манчестер Юнайтед. Сам же Ройс хочет ещё как минимум годик поиграть на наивысшем уровне.

Напомним, что легенда дортмундского клуба летом покинет «Вестфаленштадион» свободным агентом, так как стороны решили не продлевать контракт полузащитника, который истекает 30 июня.

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