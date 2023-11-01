28 октября состоялся матч 6-го тура чемпионата Гибралтара между командами ФК Европа и Глэдс Юнайтед, который завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев.

На 90+10-й минуте с поля был удален голкипер гостей Джейми Карлин после того, как нарушил правила в своей штрафной площади, влетев в форварда соперников.

Замен у Глэдса уже не было, поэтому в ворота пришлось стать 40-летнему полузащитнику Джулиану Бадо. В итоге Бадо отбил пенальти, однако его команда все равно не сумела отыграться.

7-октября в 8-м туре Серии А форвард Милана Оливье Жиру встал в ворота команды после удаления голкипера Меньяна в конце поединка против Дженоа, а на 90+14-й сделал сейв и позволил Милану сохранить победу со счетом 1:0.

ВИДЕО. Жиру стайл. Полузащитник в Гибралтаре стал в ворота на 90+10-й минуте и отбил пенальти