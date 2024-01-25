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ВИДЕО. Тренер Униона дисквалифицирован за удар по лицу Сане

Новости футбола Сегодня, 10:35
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
ВИДЕО. Тренер Униона дисквалифицирован за удар по лицу Сане ВИДЕО. Тренер Униона дисквалифицирован за удар по лицу Сане

Главный тренер Униона Ненад Бьелица отличился неспортивным поведением во вчерашнем перенесенном матче 13-го тура Бундеслиги против Баварии.

На 75-й минуте встречи хорватский специалист отвесил пощечину Лерою Сане, когда тот пытался отнять у тренера мяч, чтобы быстрее ввести его в игру из-за лицевой линии. За такое агрессивное действие Бьелица получил красную карточку.

По информации Kicker, спортивный суд Немецкого футбольного союза дисквалифицировал тренера на три ближайших матча Бундеслиги. Также специалист оштрафован на 25 тысяч евро.

Таким образом, Бьелица не сможет руководить своей командой в матчах против Дармштадта (28 января), Лейпцига (4 февраля) и Майнца (7 февраля).

Хорватский тренер возглавляет Унион Берлин с ноября прошлого года. Предыдущим его местом работы был турецкий Трабзонспор.

Напомним, Бавария обыграла Унион со счетом 1:0. Берлинская команда занимает 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги.


https://www.sports.kz/news/skandal-v-bundeslige-trener-udaril-po-litsu-futbolista-bavarii-videГлавный тренер «Униона» Ненад БьелицаНачало формы
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