Бавария обыграла Унион в перенесенном матче Бундеслиги

Бавария на Альянц Арене принимала Унион Берлин в перенесенном матче 13-го тура Бундеслиги.

В первом тайме фаворит владел тотальным преимуществом, но не смог воплотить его в забитые голы. Ни один из 15 ударов по воротам гостей не достиг цели.

Исправлять положение дел мюнхенцы начали с самого начала второго тайма. На 46-й минуте Геррейро удачно сыграл на добивании и вывел свою команду вперед.

Через 10 минут Кейн переправил мяч в ворота Униона, но его гол не был засчитан из-за оффсайда. В оставшееся время команда Томаса Тухеля уверенно контролировала игру и спокойно довела матч до победы.

Бавария приблизилась к Байеру на расстояние четырех очков. Унион на 15-й строчке.

Бундеслига, 13-й тур

Бавария - Унион Берлин - 1:0

Гол: Геррейро, 46