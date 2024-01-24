Бавария обыграла Унион в перенесенном матче Бундеслиги
Новости футбола Сегодня, 16:28
Бавария обыграла Унион в перенесенном матче Бундеслиги
Бавария на Альянц Арене принимала Унион Берлин в перенесенном матче 13-го тура Бундеслиги.
В первом тайме фаворит владел тотальным преимуществом, но не смог воплотить его в забитые голы. Ни один из 15 ударов по воротам гостей не достиг цели.
Исправлять положение дел мюнхенцы начали с самого начала второго тайма. На 46-й минуте Геррейро удачно сыграл на добивании и вывел свою команду вперед.
Через 10 минут Кейн переправил мяч в ворота Униона, но его гол не был засчитан из-за оффсайда. В оставшееся время команда Томаса Тухеля уверенно контролировала игру и спокойно довела матч до победы.
Бавария приблизилась к Байеру на расстояние четырех очков. Унион на 15-й строчке.
Бундеслига, 13-й тур
Бавария - Унион Берлин - 1:0
Гол: Геррейро, 46
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