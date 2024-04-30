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Тедеско окончательно закрыл вопрос участия Тибо Куртуа на Евро-2024

Новости футбола Вчера, 15:02
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Тедеско окончательно закрыл вопрос участия Тибо Куртуа на Евро-2024 Фото: Alex Pantling/Getty Images

Главный тренер сборной Бельгии Доминико Тедеско окончательно закрыл вопрос участия Тибо Куртуа на Евро-2024.

Наставник бельгийской национальной команды подтвердил, что не будет включать голкипера Реала в заявку на турнир.

“На эту тему все уже сказано. Не хочу ситуации око за око. Мы ориентируемся на игроков, которые находятся в хорошей форме”, – сказал Тедеско.

Ранее сам Куртуа принял решение, что он не будет участвовать на чемпионате Европы в 2024 году. Футболист настроен использовать летний отпуск для продолжения реабилитации.

Напомним, в августе прошлого года Куртуа столкнулся с тяжелой травмой - разрывом крестообразной связки. Из-за этого голкипер весь сезон находится в лазарете, а место в воротах Бланкос занимает украинец Андрей Лунин.

В марте опытный вратарь получил рецидив травмы. У бельгийца диагностировали разрыв внутреннего мениска правого колена из-за чего он перенес операцию.

Бельгиец уже тренируется в общей группе Реала. Голкипер еще сможет сыграть в последних матчах этого сезона.

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