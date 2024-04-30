Луис Энрике хочет, чтобы лидер ПСЖ подписал новый контракт с клубом

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике хочет, чтобы хавбек Витинья подписал новый контракт с парижским клубом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

"Он один из лучших в мире на своей позиции. Он отлично справляется, его сезон был невероятным. Витинья может забивать голы, но он также значительно улучшил свои навыки в защите и является одним из лучших игроков, которые у нас есть", - цитирует Энрике Романо.

24-летний Витинья перешел в ПСЖ летом 2022 года из Порту. Парижане заплатили за игрока 42 миллиона евро.

В нынешнем сезоне бразилец является ключевым игроком команды Энрике. Полузащитник записал на свой счет 9 голов и 5 результативных передач в 42 матчах во всех турнирах. В общей сложности он провел на поле 3200 минут.

Нынешний контракт игрока с клубом рассчитан до 2027 года. Трансфермаркт оценивает игрока в 45 млн евро.

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