Рашфорда в ПСЖ не будет. Известны другие кандидатуры на замену Мбаппе

Летом нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе с большой долей вероятности переберется в мадридский Реал, и многое указывало на то, что его заменой станет форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд. Но, англичанина в Париже мы вряд ли увидим.

Как сообщает The I, на «Олд Траффорд» хотят помочь Рашфорду вернуть его былую форму, и поэтому считают нападающего частью своих планов на следующий сезон. Однако, если по 26-летнему игроку поступит хорошее предложение, то его с удовольствием продадут. Но, ввиду невыразительной формы таковое может и не прийти в клубные офисы.

ПСЖ же сформировал список из трёх-четырёх форвардов, которые могут перейти на «Парк Де Пренс», и в нём Рашфорда нет, так как пустоту в нападении, которую оставит после своего ухода Мбаппе, англичанину собой будет сложно закрыть. Зато этот шорт-лист возглавляет нападающий Наполи Виктор Осимхен.