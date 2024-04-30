Томас Мюллер повторил достижение Касильяса в Лиге Чемпионов. Впереди - только Хави

В первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов Бавария Мюнхен примет Реал Мадрид. Матч пройдет на Альянц Арене, в Мюнхене.

В стартовом составе хозяев матч начнет ветеран команды Томас Мюллер. Для воспитанника Баварии это будет 150-й матч в самом престижном клубном футбольном турнире.

Немецкий форвард стал только третьим игроком, достигшим этого показателя за один клуб после Икера Касильяса (150 матчей за Реал Мадрид) и Хави (151 игра за Барселону).

Thomas Müller will make his 150th Champions League appearance tonight, becoming only the third player to reach this figure for one club after Iker Casillas (150 for Real Madrid) and Xavi (151 for Barcelona) pic.twitter.com/zrdv5S25tD — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 30, 2024

Стартовый свисток поединка Бавария - Реал на “Альянц-Арене” прозвучит в 21:00 по центральноевропейскому времени. В среду, 1 мая, свой матч в ЛЧ сыграют Боруссия Дортмунд и ПСЖ.