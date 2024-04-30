Куртуа и Модрич на скамейке. Бавария Мюнхен - Реал Мадрид составы на матч Лиги чемпионов УЕФА

В первом полуфинальном матче Бавария Мюнхен сыграет против Реал Мадрида. Матч пройдет на Альянц Арене, во вторник, 30 апреля.

Эта игра начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени. А через неделю, 8 мая, на Сантьяго Бернабеу пройдет ответный матч. Обе команды уже опубликовали стартовые составы на эту игру.

Стоит отмечать, что у Сливочных этот матч пропустят два важных защитника - Алаба (из-за травмы колена) и Карвахаль (перебор желтых карточек). Что касается Баварии Мюнхен, то в заявке мюнхенцев отсутствуют шесть игроков: Боэ, Бухманн, Коман, Де Лигт, Марушич и Сарр.

Состав Баварии Мюнхен

Состав Реал Мадрид