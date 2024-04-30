Беллингем приближается к повторению рекорда Сеска Фабрегаса

Реал Мадрид приехал в гости к Баварии Мюнхен на первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов.

В стартовом составе “сливочных” игру начнет 20-летний Джуд Беллингем. Англичанин 32-й раз выступит в Лиге чемпионов УЕФА.

В истории турнира только экс-игрок Арсенала, Барселоны и Челси Сеск Фабрегас (34) сыграл больше матчей до того, как ему исполнился 21 год.

До сегодняшнего дня Беллингем сыграл 36 матчей во всех турнирах в этом сезоне, забив 21 гол и отдав 10 ассистов.

Стартовый свисток поединка Бавария - Реал на “Альянц-Арене” прозвучит в 21:00 по центральноевропейскому времени.