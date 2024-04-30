Еще одна сенсация. Каспер Рууд вылетел из турнира в Мадриде
Новости тенниса Вчера, 15:05
Фото: https://twitter.com/atptour
Шестая ракетка мира Каспер Рууд провел матч 1/8 финала ATP1000 в Мадриде против Оже Альяссима (35 ракетка мира).
Норвежец был явным фаворитом этой встречи, но болельщиков ждала настоящая сенсация. Первый сет забрал канадец со счетом 6:4, хотя сначала ему нужно было догонять соперника. Во втором сете борьба продолжалась еще более напряженной. Однако, Оже Альяссим не дал Касперу Рууду осуществить камбэк. Канадский теннисист победил во втором сете 7:5 и в целом в матче 2:0.
В следующем раунде турнира ATP1000 в Мадриде Оже Альяссим сыграет против второй ракетки мира Янника Синнера. Итальянец, в свою очередь, прошел Карена Хачанова со счетом 2:1.
ATP1000 в Мадриде. 1/8 финала
Оже Альяссим - Каспер Рууд - 2:0 (6:4, 7:5)
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