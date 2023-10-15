В ночь на 13 октября состоялся матч 3-го тура квалификации к чемпионату мира 2026 в зоне Южной Америки между сборными Аргентины и Парагвая. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев.

Единственный гол на 3-й минуте забил Отаменди.

Звездный аргентинский форвард Лионель Месси начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 53-й минуте вместо Хулиана Альвареса.

На 76-й минуте Аргентина заработала угловой. Месси подошел к мячу и закрутил его так, что тот попал в дальнюю штангу. Лионелю не хватило всего несколько сантиметров для того, чтобы оформить гол-шедевр – «сухой лист».

ВИДЕО. Сухой лист был близок. Как Месси чуть не оформил шедевр с углового за Аргентину