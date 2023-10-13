ВИДЕО. Скромная победа Аргентины и провал Бразилии: результаты матчей отбора ЧМ-2026

13 октября состоялись очередные матчи отбора ЧМ-2026 в Южной Америке.

Действующие чемпионы мира аргентинцы добыли минимальную победу над командой Парагвая со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил защитник сборной Аргентины Николас Отаменди. Также на поле появлялся Лионель Месси – он вышел на замену во втором тайме. Аргентина занимает первое место в группе, набрав девять очков за три матча.

В то же время сборная Бразилии сенсационно не смогла обыграть на своем поле скромную команду Венесуэлы. Бразильцы вышли вперед на 50-й минуте, однако пропустили на 85-й. В итоге – ничья 1:1 и пятикратные чемпионы мира впервые теряют очки в отборе. Сейчас у них второе место в группе и семь очков.

В эту же ночь национальная команда Чили обыграла Перу со счётом 2:0, в то время как сборная Боливии проиграла Эквадору со счётом 1:2. В еще одном матче встречались сборные Колумбии и Уругвая и встреча завершилась со счетом 2:2.

Колумбия занимает третье место в группе, набрав пять очков за три матча. Уругвай идет на четвёртой строчке, имея в активе четыре очка.