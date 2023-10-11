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Месси может сыграть за сборную Аргентины в матчах отбора на Чемпионат мира

Новости футбола Сегодня, 14:00
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Месси может сыграть за сборную Аргентины в матчах отбора на Чемпионат мира Фото: https://www.instagram.com/leomessi/

Главный тренер сборной Аргентины на пресс-конференции заявил, что Лионель Месси может сыграть за национальную команду в матчах отбора.

Месси испытывает проблемы с мышечной травмой после пропущенных четырех матчей подряд в составе Интер Майами. Тем не менее, 8 октября он вернулся в MLS, выходя на замену в начале второго тайма в матче против Цинциннати, и теперь Лионель присоединился к своим партнерам по сборной Аргентины.

Скалони надеется, что капитан и обладатель золотого мяча будет доступен для отборочных матчей ЧМ-2026 против Парагвая и Перу.

"У нас еще есть тренировка, это важно для Лео. Мы видели, что он выглядит хорошо и работает, мы поговорим перед тренировкой, чтобы решить, будет ли он играть с первых минут", - заявил Скалони.

Месси может сыграть в домашнем матче против Парагвая 13 октября. Чемпионы мира одержали победу в обоих своих матчах на старте отбора и в данный момент занимают второе место, уступая только Бразилии по разнице мячей.

Лионель Месси остается в удивительной форме для Аргентины, не забив только в одном из последних 15 матчей за свою страну, пройдя этот путь с 23 голами. Также, после своего перехода в Интер Майами, он забил 11 голов в 13 матчах за новый клуб.

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