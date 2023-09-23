ВИДЕО. Первый хет-трик Кейна: Бавария разгромила Бохум 7:0

Бавария Мюнхен в матче пятого тура Бундеслиги одержала самую крупную победу в текущем сезоне. “Рекордмастер” забил семь голов в ворота Бохума, не пропустив ни одного.

Любопытно, что в пяти голах прямое участие принял английский нападающий Баварии Харри Кейн: на счету форварда три гола и две результативные передачи. Помимо Кейна сегодня также забивали Эрик-Максим Чупо-Мотинг, Матейс де Лигт, Лерой Сане и Матис Тель.

После неполного пятого тура Бавария возглавляет таблицу немецкой Бундеслиги, набрав 13 очков: четыре победы и одна ничья. На один балл меньше у трех преследователей: Штутгарта, РБ Лейпциг и Хоффенхайма.

Бавария - Бохум 7:0

Голы: Чупо-Мотинг 4, Кейн 12, де Лигт 29, Сане 38, Кейн 54 (пенальти), Тель 81, Кейн 88

Ранее мы сообщали, что нападающий Штутгарта повторил рекорд бывшего форварда Баварии Роберта Левандовского.