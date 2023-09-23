Гирасси повторил рекорд Левандовски в Бундеслиге. ВИДЕО

В пятницу, в рамках матча пятого тура Бундеслиги, Штутгарт в гостях принимал скромный Дармштадт и одеражал победу (3:1), дубль в том матче оформил нападающий хозяев - Серу Гирасси. Гвинейский футболист показывает невероятную результативность на старте сезона. Забитые голы в последнем матче стали девятым и десятым для Гирасси и он смог повторить рекорд экс-игрока Баварии Роберта Левандовски, поразив ворота соперников десять раз в пяти стартовых матчах чемпионата Германии. Польский футболист, ныне представляющий Барселону, добился этого в сезоне 2020/21.

Примечательно, что за весь прошлый розыгрыш Бундеслиги Гирасси забил 11 голов, приняв участие в 22 матчах. Победа в последнем матче позволила Штутгарту возглавить турнирную таблицу Бундеслиги, но их ближайшие преследователи – Бавария и Баер проведут свои игры сегодня.

Серу Гирасси в прошлом сезоне выступал в Штутгарте на правах аренды, но после того сезона «швабы» выкупили у Ренна права на нападающего за€9 млн. За сборную Гвинеи игрок провел восемь матчей, в которых забил два гола.