EN EN NG NG
Главная Новости Гирасси повторил рекорд Левандовски в Бундеслиге. ВИДЕО

Гирасси повторил рекорд Левандовски в Бундеслиге. ВИДЕО

Новости футбола Сегодня, 03:57
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Гирасси повторил рекорд Левандовски в Бундеслиге. ВИДЕО Гирасси повторил рекорд Левандовски в Бундеслиге. ВИДЕО

В пятницу, в рамках матча пятого тура Бундеслиги, Штутгарт в гостях принимал скромный Дармштадт и одеражал победу (3:1), дубль в том матче оформил нападающий хозяев - Серу Гирасси. Гвинейский футболист показывает невероятную результативность на старте сезона. Забитые голы в последнем матче стали девятым и десятым для Гирасси и он смог повторить рекорд экс-игрока Баварии Роберта Левандовски, поразив ворота соперников десять раз в пяти стартовых матчах чемпионата Германии. Польский футболист, ныне представляющий Барселону, добился этого в сезоне 2020/21.

Примечательно, что за весь прошлый розыгрыш Бундеслиги Гирасси забил 11 голов, приняв участие в 22 матчах. Победа в последнем матче позволила Штутгарту возглавить турнирную таблицу Бундеслиги, но их ближайшие преследователи – Бавария и Баер проведут свои игры сегодня.

Серу Гирасси в прошлом сезоне выступал в Штутгарте на правах аренды, но после того сезона «швабы» выкупили у Ренна права на нападающего за€9 млн. За сборную Гвинеи игрок провел восемь матчей, в которых забил два гола.

Связанные команды и лиги
Штутгарт Бундеслига Германия
Популярные новости
Сборная Германии получила нового главного тренера Новости футбола Вчера, 06:30 Сборная Германии получила нового главного тренера
Руководство Шахтера обвинило ФИФА в разрушении украинского футбола Новости футбола 21 сен 2023, 04:34 Руководство Шахтера обвинило ФИФА в разрушении украинского футбола
Анчелотти рассказал о сложном матче Реала с Унионом Новости футбола 21 сен 2023, 02:43 Анчелотти рассказал о сложном матче Реала с Унионом
Мюллер вошел в "клуб" Роналду и Касильяса в Лиге чемпионов Новости футбола 21 сен 2023, 01:00 Мюллер вошел в "клуб" Роналду и Касильяса в Лиге чемпионов
Интер Майами разгромил соперника, Месси заменили в первом тайме Новости футбола 20 сен 2023, 23:52 Интер Майами разгромил соперника, Месси заменили в первом тайме
Модрич может стать одноклубником Месси Новости футбола 20 сен 2023, 02:30 Модрич может стать одноклубником Месси
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 03:57 Гирасси повторил рекорд Левандовски в Бундеслиге. ВИДЕО Новости футбола Сегодня, 03:21 Джесси Лингард присоединяется к тренировкам Аль-Эттифака Новости футбола Сегодня, 02:43 У Роналду 14 результативных действий в последних семи матчах за Аль-Наср Новости футбола Вчера, 16:49 Если Хави в этом сезоне выигрывает Ла Лигу или Лигу Чемпионов, то контракт будет продлен на год Новости футбола Вчера, 16:17 Дубль Роналду помог Аль-Насру помог победить команду Фирмино и Мареза в Саудовской Про Лиге Новости футбола Вчера, 15:36 Де Лигт все больше недоволен своим игровым временем Новости футбола Вчера, 15:02 Лидер Ман Сити пропустит ближайшие матчи из-за травмы Новости футбола Вчера, 14:25 Хави продлил контракт с Барселоной Новости футбола Вчера, 13:52 Бывшая звезда Манчестер Юнайтед извинился за пьяную езду Новости футбола Вчера, 12:47 Де Хеа может завершить карьеру, если не найдет клуб
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Ливингстон - Селтик 22 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Милан - Верона 23 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах - РБ Лейпциг 23 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бавария - Бохум 23 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Боруссия Дортмунд - Вольфсбург 23 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Кристал Пэлас - Фулхэм 23 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Манчестер Сити - Ноттингем Форест 23 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лутон - Вулверхэмптон 23 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лестер Сити - Бристоль 23 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сассуоло - Ювентус 23 сентября 2023 года