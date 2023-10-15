ВИДЕО. Матч французской лиги остановлен из-за фейерверка на поле

Матч между женскими командами ПСЖ и Реймса во французской лиге1-го дивизиона на стадионе «Пуасси» вчера был прерван из-за фейерверков, которые взрывались прямо на поле.

Матч шел довольно спокойно, хоть в первом тайме дважды запущенные фейерверки всех застали врасплох и была вызвана полиция. Но в начале второго тайма, с соседних улиц были запущены фейерверки, и прямо на поле начали звучать взрывы и сыпаться искры. Судья сразу же остановил матч, учитывая опасность на поле и игроки вместе с болельщиками побежали в поисках безопасного места.

PSG Vs Reims game suspended over fireworks destruction from neighbouring building.



Players, officials fans seen fleeing for safety.



As it is - no record of anyone Injured.#PSGSDR #D1Arkema pic.twitter.com/QfWXkm9hdA — Ojora Babatunde (@ojbsports) October 14, 2023

После долгого ожидания было принято решение, что матч не будет возобновлен. На момент остановки игры счет был 0:0 и после этого неприятного инцидента болельщики начали покидать стадион.

Canal+ сообщает, что никто не пострадал, а полиция занимается расследованием инцидента и поиском тех, кто ответственен за бросок фейерверков и петард на поле.

PSG Reims féminine interrompue par des tirs de mortiers sur le terrain Léo Lagrange de poissy pic.twitter.com/q3pgNiEheK — 🇫🇷🇮🇹🇬🇪 (@legoat_jese) October 14, 2023

Стоит отметить, что этот стадион не является домашним стадионом женской команды ПСЖ, но из-за грибка на поле «Камп де Лож» в Сен-Жермен-ан-Ле встреча была перенесена.

Подобные случаи могут привести к ужесточению мер безопасности на стадионах и к ужесточению наказаний для тех, кто нарушает порядок. Важно, чтобы болельщики и организаторы соблюдали правила и способствовали созданию безопасной и приятной атмосферы на футбольных матчах.