В матче 16 тура чемпионата Австралии между Сентрал Кост Маринерс и Сиднеем произошел эпичный эпизод.

При счете 0:3 на 29-й минуте первого тайма вратарь Сентрал Кост Маринерс допустил чудовищную ошибку, не сумев обработать мяч возле собственных ворот. Игроку Сиднея не оставалось ничего, кроме как забить в пустые ворота с нескольких метров, но Патрик Вуд каким-то непостижимым образом пробил рядом со штангой.

Отметим, что этот момент оценили в 0.98(xG).

В комментариях под видео один из болельщиков написал, что если был эквивалент премии Пушкаша за самые эпичные промахи сезона, то Вуд должен был бы взять главный приз. Еще один комментатор отметил, что левая нога для Вуда, видимо, нужна только для ходьбы, ведь можно было ударить именно ей, а не подстравиться под правую…

ВИДЕО. Когда левая нога нужна только для ходьбы. В Австралии зафиксирован промах века с 0.98 xG