ВИДЕО. Игрок Челси поставил рекорд в Южной Америке

Вчера в выездном матче Эквадора против Боливии игрок Челси Кендри Паес на 45-ой минуте забил свой первый гол за национальную сборную. Ассистировал ему в этом голе также игрок Челси – Мойзес Кайседо. Его гол помог сборной Эквадора одержать победу над соперником (2:1).

¡Con este gol de @latri, Kendry Páez se metió en la historia: es el jugador más joven en anotar en #EliminatoriasSudamericanas! 👏🇪🇨#CreeEnGrande pic.twitter.com/RqZHdzM4BH — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 13, 2023

Но, что примечательно, Кендри Паес стал самым молодым игроком. Забивавшим среди сборных Южной Америки. Своей дебютный гол игрок Челси оформил в возрасте 16 лет и 161 дней.

Кендри Паес подписал контракт с Челси, который вступит в силу 1 июля 2025 года, когда игроку исполниться 18 лет. Пока еще игрок играет в эквадорском Индепендьенте дель Валье и показывает неплохие результаты. Паес уже забил два гола в рамках эквадорской Про Лиги и один гол в Кубке Либертадорес.

После трех игр у Эквадора две победы и одно поражение. Помимо Боливии была еще победа над Уругваем, а поражение сборная Эквадора получила в игре против Арегнтины. Но национальная команда Эквадора получила штраф в виде трех очков в текущей квалификации и 100 000 швейцарских франков за использование документа, содержащего ложную информацию озащитнике Байроне Кастильо. Три очка позволяют занимать сборной лишь седьмое место из десяти в раунде квалификации к Чемпионату мира 2026 года.