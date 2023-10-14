ВИДЕО. Англия обыграла Австралию в товарищеском матче

В то время как остальные сборные Европы сражаются за путевку на Евро 2024, сборная Англии, у которой не было матчей в седьмом туре квалификации, провела товарищеский матч со сборной Австралии.

Англичане принимали гостей на Уэмбли в Лондоне и сумели одержать минимальную победу 1:0 благодаря голу Уоткинса на 57-ой минуте матча. Сборная Австралии была не таким простым соперником для англичан, ведь хотя хозяева и вдвое больше контролировали мяч (67% против 33%), но гости нанесли куда больше ударов по воротах (15 против 7), в том числе больше ударов в створ ворот (4 против 2). Но все же именно «три льва» победили в том матче и продолжили свою беспроигрышную серию до семи матчей.

Последний раз сборная Англии проигрывала французам в четвертьфинале Чемпионата мира 2018 года (1:2).

Следующий матч национальная команда Англии проведет уже 17 октября, в рамках квалификации на Евро 2024, приняв в гостях сборную Италии на том же стадионе, где вчера одержала победу. После пяти матчей в своей группе у «трех львов» четыре победы и одна ничья, а тринадцать очков позволяют им лидировать в группе опережая трех ближайших преследователей на шесть очков.