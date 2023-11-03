Выбыл на длительный срок. Защитник Милана перенес операцию

Защитник итальянского "Милана" Пьера Калюлю успешно перенёс операцию. По предварительным прогнозам, француз будет вне игры на протяжении ближайших четырех месяцев.

В клубе уже также подтвердили, что Калюлю перенес оперативное вмешательство. Оно было необходимо после того, как у футболиста диагностировали полный разрыв сухожилия левой прямой мышцы бедра.

Операцию футболисту проводил профессор Лассе Лемпайнен из Финляндии. Также во время нее возле игрока находился глава медицинской бригады "Милана" Стефано Маццони.

В текущем сезоне Калюлю появлялся на поле в пяти матчах “Милана” в различных турнирах, но пока не сумел отметиться результативными действиями.

После десяти сыгранных матчей в итальянской Серии А "Милан" расположился на третьей строчке турнирной таблицы и имеет в своем активе 22 очка.

Из-за травмы футболист уже точно не поможет “Милану” в борьбе за выход из группы Лиги чемпионов. Итальянской команде осталось провести три игры на стадии группового этапа.