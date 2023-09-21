Вест Хэм одерживает волевую победу, Брайтон терпит домашнее поражение : результаты Лиги Конференций

Вест Хэм и Брайтон принимали на своих стадионах Бачка-Тополу и АЭК в рамках первого тура Лиги Коференций.

Вест Хэм - Бачка-Топола - 2:1

Весь первый тайм Вест Хэм контролировал игру, нанес 15 ударов в сторону ворот и три в створ. Однако выйти вперед лонтонцы не смогли. Достаточно неожиданно в начале второго тайма сербская команда вышла вперед. Петарь Станич отметился голевым ударом.

Вест Хэм собрался и усилил давление, что помогло им перевернуть и выиграть матч. На 66-й минуте Петрович срезал мяч в свои ворота, а через четыре минуты Кудус вывел хозяев вперед. На последних минутах Томаш Соучек закрепил преимущество и решил вопрос о победителе, забив третий гол.

Брайтон – АЕК – 2:3

Греки быстро открыли счет, на 11-й минуте Сидиб вывел гостей вперед. Брайтон отыгрался на 30-й минуте, но через 10 минут снова АЭК забил и ушел на перерыв лидером.

После перерыва Жуан Педро реализовал пенальти. Брайтон второй раз сравнял счет. Команда Де Дзерби играла гораздо лучше и имела больше моментов, чтобы забить. Они контролировали мяч и могли забивать еще. Однако довольно неожиданно АЭК забил в третий раз на 84-й минуте Понсе принес победу грекам.