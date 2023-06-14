“Верес” сохранил прописку в украинской Премьер-лиге.

В ответном матче команда из Ровно победила запорожский “Металлург” со счетом 6:1.

Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу запорожской команды.

“Верес” – “Металлург” – 6:1

Голы: Крапивный (16, автогол), Балан (23, 66), Гагун (29), Г.Пасич (82), Гайдучик (89) – Могильный (90+2)

“Верес”: Когут, Балан, Маткобожик, Хондак (Шух, 78), Гагун, Лебеденко, Кучеров, Близниченко (В.Шарай, 78), С.Шарай (Годя, 70), Г.Пасич (Поворознюк, 88), Шестаков (Гайдучик, 70)

“Металлург”: Байда, Сокол, Басов (Поддубный, 83), Векляк (Палюх, 64), Полевой (Дворовенко, 76), Крапивный, Сейтхалилов (Могильный, 46), Шалфеев, Сад (Снижко, 75), Белоцерковец, Сидоров