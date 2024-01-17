Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори: где и когда смотреть онлайн

В пятницу, 19 января, в А-Лиге состоится центральный матч 13 тура. В поединке сойдутся лидеры чемпионата - Веллингтон Феникс и Мельбурн Виктори.

Обе команды имеют одинаковое количество очков - 24, занимают первое и второе место. Веллингтон Феникс в последних пяти матчах одержал три победы, однажды сыграли вничью и раз проиграли. В 12 матчах они 22 раза забили и 15 пропустили. Что касается Мельбурн Виктори, то в последних пяти матчах команда также одержала три победы и дважды сыграли вничью. В 12 турах Виктори имеет 25 забитых и 11 пропущенных. Кроме этого, эти коллективы уже играли в нынешнем сезоне А-Лиги, тот матч завершился ничьей 1:1.

Центральный матч 13 тура между Веллингтон Феникс и Мельбурн Виктори начнется в 17:00 по сиднейскому и мельбурнскому времени (в 7:00 по центральноевропейскому). Ниже мы подготовили для вас информацию, где можно посмотреть игру в разных странах мира: