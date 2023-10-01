Валвейк сделал официальное заявление о состоянии здоровья своего вратаря

Во вчерашнем поединке Эредивизи между Аяксом и Валвейком случился жуткий эпизод. Вратарь Валвейка Этьен Вассен потерял сознание после столкновения с нападающим Брайаном Бробби. Сегодня клуб выступил с официальным сообщением.

«Можем сообщить, что наш вратарь Этьен Вассен хорошо провел ночь и продолжает свое восстановление. Для Этьена сейчас важно иметь возможность спокойно поправиться в ближайшие часы и дни. Поэтому просим вас дать ему и его семье время и покой.



От имени всех членов Валвейка желаем Этьену и его окружению много сил. Надеемся, скоро снова увидим его в клубе», - говорится в заявлении Валвейка.



Отметим, что матч остановили на 84-й минуте при счете 3:2 в пользу Аякса. Дальнейшая судьба поединка пока не известна. Валвейк после 6 туров набрал 6 очков, что позволяет находиться на 12-1 строчке в таблице Эредивизи.